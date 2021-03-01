Утром 1 марта из-за гололеда Ярославль стоит в 10-балльных пробках

В Ярославле утром 1 марта на основных транспортных магистралях города возникли пробки. По данным онлайн-портала Яндекс на 8:50 в среднем по городу пробки составляют 10 баллов. В соцсетях водители рассказывают, что одна из главных причин затруднения движения - гололед на дорогах.

Наиболее сложной дорожная обстановка сложилась на Тормозном шоссе и на улице Вишняки. Образовались заторы на проспекте Авиаторов в Заволжском районе и на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе. Затруднено движение транспорта также на выездах к центру города из Дзержинского и Заволжского районов.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в Ярославле в ночное время на уборку дорог было направлено более 100 единиц специальной техники.

Алла Чижова