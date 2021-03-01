В Астрахани осудят предпринимателя за уклонение от уплаты 2,8 млн рублей налогов

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани СУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, занимаясь торговлей санитарно-техническим оборудованием, представил в налоговый орган декларации за 2017-2019 года, в которых указал ложные сведения относительно размера площади используемых им помещений, в связи с чем уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 2,8 млн руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения направили в суд.

Мария Шахрай