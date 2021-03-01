Azur Air с 21 марта возобновит рейсы из Новосибирска в Стамбул

Авиакомпания Azur Air с 21 марта возобновит прерванные на время ужесточения эпидемических ограничений полеты из Новосибирска в Стамбул, сообщила пресс-служба аэропорта Толмачево.

Рейсы на самолетах Boeing 737 будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит около шести часов.

Azur Air начала полеты из Новосибирска в Стамбул в конце 2020 года и выполняла их до момента ужесточения с турецкой стороны ограничений, обусловленных эпидемиологической ситуацией. «В связи с планами властей Стамбула поэтапно ослаблять антикоронавирусные ограничения в марте 2021 года Azur Air приняла решение о восстановлении полетной программы в Стамбул из Новосибирска до 9 мая 2021 года»,— уточнили в Толмачево.

Дарья Решетникова