Еще три авиакомпании начнут летать из Кольцово в Анталью Общее число рейсов в Турцию из Екатеринбурга в марте увеличится до девяти в неделю

С 3 марта авиакомпании Azur air и Nordwind начнут выполнять чартерные и регулярные рейсы из аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») в Анталью (Турция), сообщили в пресс-службе аэропорта. А с 6 марта рейсы начнет выполнять авиакомпания «Россия».

Nordwind и Azur air планируют выполнять перелеты по средам и субботам. Чартерный авиаперевозчик Azur air будет летать в Анталью на самолете Boeing 737 вместимостью до 189 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга — в 05:05 по местному времени по средам и в 03:00 по субботам. Nordwind начнет летать в Анталью на Airbus A321 вместимостью до 220 пассажиров. Вылет из Кольцово — в 07:00 по средам и в 09:00 по субботам.

Рейсы компании «Россия» будут выполняться на самолете Boeing 737. Полеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Кольцово в 15:20, 15:40 и 16:25 соответственно.

«В настоящее время рейсы из Екатеринбурга в Анталью выполняет авиакомпания Royal Flight по вторникам и пятницам. С приходом на маршрут новых перевозчиков общее число рейсов в Турцию из Кольцово в марте увеличится до девяти в неделю», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Анталья — самое популярное зарубежное направление полетов из Екатеринбурга. По итогам 2019 года пассажиропоток на направлении превысил 687 тыс. человек. С 16 февраля 2021 года после возобновления международных полетов из Кольцово на рейсах в Анталью обслужено около 1 тыс. пассажиров.