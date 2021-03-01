За неделю от коронавирусной инфекции вылечились более 1,5 тыс. жителей края

За предыдущую неделю из больниц Пермского края выписаны 1537 пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции. С начала пандемии от болезни вылечились уже 39 186 жителей Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В краевых больницах лечение от коронавирусной инфекции в настоящее время проходят 1390 пациентов, из них 880 — с COVID-19, остальные — с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. С начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 46 841 жителю региона.