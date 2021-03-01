В Кировском районе Перми демонтируют незаконный торговый павильон

Глава администрации Кировского района Перми Владимир Цветов подписал распоряжение о принудительном демонтаже самовольной постройки на ул. Маршала Рыбалко. Как указано в распоряжении администрации от 25 февраля, в торговом павильоне располагаются «Пекарня Хлебница» и отдел «Дукатъ Табак». По данным сервиса 2ГИС, указанные магазины находятся в одноэтажном здании по адресу: ул. Маршала Рыбалко, 82а, в районе остановки «Кинотеатр «Рубин». Кроме того, в павильоне размещается отдел «Цветы Надежды» и терминал МТС.

Если лицо, построившее указанный павильон на ул. Маршала Рыбалко, 82а, не будет выявлено в срок до 30 мая 2021 года, власти Кировского района организуют снос самовольного объекта.