В Саратовской области вторые сутки регистрируется меньше 200 случаев COVID-19

Сегодня в Саратовской области зарегистрировано 195 новых случаев коронавируса, выздоровело 179 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб при облправительстве.

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 49705 человек, выздоровевших с начала пандемии — 44877-ми.

На Саратов приходится 83 новых случая, Энгельсский район — 20, Балаковский — 19, Балашовский — 13, еще на 26 территориях — от одного до пяти.

У 52 новых пациентов наблюдаются симптомы пневмонии, у 131 — ОРВИ, бессимптомное течение у 12-ти.

В числе заболевших 12 детей и 70 взрослых старше 60 лет.

Марина Ковалева