В Пензе СК возбудил дело по факту травмирования шести человек из-за хлопка газа и пожара

В Пензе Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за хлопка газа и пожара в административном здании, в результате чего пострадали шесть человек, по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР.

По данным следствия, 28 февраля в арендуемом предпринимателем помещении нежилого здания, где производили хлебобулочные изделия, произошел хлопок газа и возгорание. В результате чего пострадали находившиеся в помещении три женщины 25, 34 и 59 лет, а также двое мужчин 23 и 45 лет и 2-летняя девочка. Все пострадавшие были госпитализированы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, техническое состояние, условия эксплуатации газового оборудования и лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда.

Мария Шахрай