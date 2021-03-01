Юриста из Новосибирска будут судить за махинации с муниципальной землей

Новосибирская городская прокуратура направила в суд дело юриста по земельным вопросам, которой предъявлено обвинение по четырем эпизодам мошенничества (ст. 159 УК РФ). Как рассказала “Ъ-Сибирь” старший помощник прокурора города Ксения Кушнировская, в марте 2020 года правоохранительные органы вскрыли крупные махинации с муниципальной землей, УМВД по Новосибирску возбудило уголовное дело о мошенничестве.

Обвиняемой по нему привлекли юриста, которая оказывала услуги по оформлению в собственность самовольно занятых участков земли.

По версии следствия, юрист предоставляла в подразделения Росреестра поддельные документы — копии решения исполкома Заельцовского райсовета депутатов от 1963 года о выделении земельных участков под индивидуальное строительство.

Следователи подсчитали, что из-за действий юриста муниципалитет потерял право владения четырьмя участками в Заельцовском районе Новосибирска. Ущерб составил 8,5 млн руб.

Вину в инкриминируемых преступлениях юрист не признала. По ее словам, она не причастна к изготовлению поддельных документов и не обманывала ни своих клиентов, ни работников госорганов. Задерживать обвиняемую не стали, ограничившись подпиской о невыезде.

Илья Николаев