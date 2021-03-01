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Центр профпатологии открыли в Ижевске на базе 1 РКБ

1 марта в 1 РКБ в Ижевске открылся центр профпатологии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

«Профпатолог — это специалист, который занимается выявлением причин профессиональных заболеваний, их лечением и профилактическими мероприятиями, а также проводит предварительные (перед устройством на работу) и периодические профосмотры»,— отметили в ведомстве.

Так, в центре будут проводиться экспертизы связи заболеваний с профессией и профпригодности. Кроме того, там будут обследовать граждан, работающих во вредных и опасных условиях труда более пяти лет.

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