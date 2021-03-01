В ХМАО зафиксировано еще 107 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) коронавирусной инфекцией заразились 107 человек, сообщил региональный оперштаб. За весь период пандемии в Югре COVID-19 заразились 51 569 человек. Из них 49 444 человек уже выздоровели, 748 пациентов скончались — два летальных случаев зафиксированы накануне.

Всего вирус подтвердилась у жителей 16 муниципалитетов. Больше всего заразившихся выявлено в Сургуте, где COVID-19 за сутки подтвердился у 21 человека. В Нижневартовске заболели 17 человек, в Ханты-Мансийске — 11, Нефтеюганском районе — 10.

На момент выявления у 87 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у двух человек заболевание протекает в бессимптомной форме.

Состояние 64 пациентов оценивается как тяжелое, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 9 256, сняты с наблюдения – 189 741.