ЛДПР выдвинуло рэпера на довыборы депутатов в горсовет Красноярска

Региональное отделение ЛДПР в Красноярском крае выдвинуло кандидатов на довыборы в горсовет. Как сообщает пресс-служба отделения партии, среди них — местный 30-летний рэпер Андрей Ищенко (псевдоним — Андрей Торонто).

Довыборы по Ленинскому округу №2 в горсовет Красноярска пройдут в апреле 2021 года. Ранее округ представляла Елена Курмашина (входила во фракцию «Единая Россия»), которая скончалась летом прошлого года.

«На дополнительных выборах депутата горсовета города выдвинут общественный деятель Андрей Ищенко, который известен миллионной аудитории не только края, но и всей страны. Вся команда ЛДПР будет добиваться, чтобы наш кандидат получил поддержку жителей и стал народным представителем»,— написал депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров у себя в Facebook.

По данным местных СМИ, Андрей Ищенко окончил факультет информатики и телекоммуникаций СибГАУ по специальности «инженер телекоммуникаций», получает второе высшее образование в КрасГАУ по специальности «юриспруденция».

Юлия Сасевич