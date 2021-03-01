Губернатор просит наказать поставщиков ресурсов за отключение воды в половине Саратова

В прокуратуру Саратовской области направлено обращение по итогам расследования аварии на водопроводе Саратова, которая произошла в ночь с 24 на 25 февраля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал губернатора Валерия Радаева.

По предварительным данным, причиной аварии стала разморозка запорной арматуры на насосной станции. Комиссии пришла к выводу, что в ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» отсутствовал должный контроль за системой в условиях низких температур. Кроме того, несмотря на всю серьезность ситуации, концессионер своевременно не сообщило в дежурно-диспетчерские службы об отключении воды у значительной части абонентов. У комиссии также возникли вопросы по организации работы ряда котельных ПАО «Т Плюс» — они смогли обеспечить дома теплом после отключения воды только на несколько часов, хотя обязаны на срок не менее суток.

Господин Радаев попросил облпрокуратуру принять меры реагирования в отношении ООО «КВС» и ПАО «Т Плюс».

Марина Ковалева