Шесть новых зарядных станций для электромобилей появится в Сибири и Забайкалье

До конца 2021 года в регионах Сибири и Дальнего Востока появится шесть электрозарядных станций, сообщает пресс-служба «Россети Сибирь». По одной станции будет установлено в Республике Алтай и Забайкальском крае, по две — в Красноярском крае и Кузбассе. Сейчас на территории присутствия энергокомпании работает 19 электрозарядных станций (в 2020 году были установлены две).

В 2025 году их количество, как планируется, увеличится до 100.

По данным компании, сейчас в регионах ее присутствия зарегистрировано 723 электромобиля. Из них 223 — в Красноярском крае, 150 — в Кузбассе, по 92 — в Омской области и Забайкальском крае. По словам генерального директора «Россети Сибирь» Павла Акилина, рост числа электротранспорта зависит от реализованных на федеральном и регионом уровнях мер, стимулирующих спрос на электромобили: «К таким мерам можно отнести компенсацию разницы в тарифах, льготные ставки кредитов на строительство объектов зарядной инфраструктуры, обнуление ввозной таможенной пошлины и др.».

Оксана Павлова