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Приставы принудили глав сельских поселений создать похоронные службы

Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю принудили глав администраций трех сельских поселений создать специализированные службы по вопросам похоронного дела. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

В отделе судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам УФССП находилось три исполнительных производства об обязании администраций Филипповского, Калининского и Голдыревского сельских поселений создать муниципальные службы по вопросам похоронного дела, а также разработать и утвердить порядок их деятельности. Местные власти были надлежащим образом уведомлены о возбуждении исполнительных производств, однако возложенные на них обязательства не исполнили. Тогда сотрудники УФССП вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб., а глав администраций предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. После таких мер главы поселений исполнили судебные решения.

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