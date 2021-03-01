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«Полюс» берет новые высоты

Компания «Полюс» достигла исторических уровней финансовых показателей

Крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс» по итогам 2020 года показала двузначный рост по уровню выручки, свободного денежного потока и EBITDA. Таких исторически рекордных показателей удалось добиться на фоне сложной пандемической ситуации и связанных с этим ограничений и расходов. Компания продолжает реализацию всех ранее заявленных масштабных проектов, в том числе и на красноярских предприятиях.


В прошлом году общий объем реализации золота составил чуть более 87,6 тонн. Выручка при этом выросла на 25% за год, достигнув показателя практически в $5 млрд. Эксперты связывают это с ростом средней цены аффинированного золота с $1,4 тысяч до почти $1,8 тысяч. Скорректированный показатель EBITDA за прошлый год вырос на 38% до $3,69 млрд., что также связано с ростом средней цены реализации золота. Общая сумма дивидендных выплат составит $1,1 млрд., в том числе $414 млн, выплаченные за первое полугодие.

Отметим, что такие показатели были достигнуты на фоне жестких ограничений в связи с пандемией. Так на предотвращение COVID-19 «Полюс» в 2020 году направил $155 млн. Гендиректор ПАО «Полюс» Павел Грачев подчеркнул, что безопасность является ключевым приоритетом:

- В 2020 году «Полюс» продемонстрировал сильные результаты, несмотря на сложную ситуацию на фоне пандемии COVID-19. Показатели выручки, EBITDA и свободного денежного потока достигли исторически рекордных уровней, показав двузначный рост по сравнению с предыдущим годом. Если говорить о затратах, показатель ТСС в целом остался на уровне 2019 года и составил $362 на унцию, что ниже нашего изначального прогноза $375-$425.Мы продолжаем реализацию проектов развития на всех действующих активах, включая недавно одобренное строительство ЗИФ-5, а также дальнейшие инжиниринговые изыскания на Сухом Логе, который в настоящий момент находится на этапе ТЭО (Feasibility Study). Нашим ключевым приоритетом остается безопасность сотрудников и их семей, поэтому «Полюс» продолжит предпринимать все меры по минимизации рисков, связанных с распространением COVID-19.

Несмотря на сложности в целом в мире, «Полюс» не намерен отказываться от ранее заявленных планов. Об этом свидетельствуют капитальные затраты компании на ключевых проектах. По итогам прошедшего года этот показатель достиг $653 млн, что на 4% больше показателя предыдущего периода.

Так на Олимпиаде капитальные затраты увеличились до $183 млн. Средства направлены на модернизацию комплекса БИО-3 и ввода двух реакторов на БИО-4, установку магнитной сепарации концентрата и переоборудование двух чанов в усреднители на БИО-2. Эти программы повысили производительность мощностей по флотоконцентрату.

Капитальные затраты на Благодатном в прошлом году выросли почти вдвое - c $37 млн в 2019 году до $71 млн. Такой результат достигнут в основном из-за ускорения темпов закупки горной техники, что в дальнейшем позволит расширить карьер. Так в четвертом квартале компания поставила на месторождение четыре самосвала CAT 793D грузоподъемностью 220 тонн и один экскаватор WK-20.

Общие денежные затраты компании в целом незначительно сократились по итогам 2020 года до $362 за унцию. На этот показатель повлияло повышение среднего содержания в переработке на Благодатном и Наталке, а также ослабление рубля. В компании сообщили, что «факторы были частично нивелированы увеличением расходов на НДПИ вследствие повышения средней цены реализации золота и снижения среднего содержания в руде, перерабатываемой на Олимпиаде в прошлом году - до 3,40 граммов на тонну против 3,92 граммов в 2019 году».

По Олимпиаде общие денежные затраты составили $312, что на шесть процентов больше 2019 года, а по Благодатному этот показатель $347, что на 13% ниже 2019 года.

Совокупные затраты на производство и поддержание в целом по группе предприятий составили $604 на унцию. На Олимпиаде этот показатель увеличился до $515 на унцию, что связано с ростом капитальных расходов на поддержание производства и затрат на вскрышные работы. На Благодатном AISC снизился до $478, что является отражением снижения затрат на вскрышные работы.

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