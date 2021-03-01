Пермская ЦБК в 2020 году заплатила налогов на суммы свыше 1, 5 млрд руб.

Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» (ПЦБК) подвела производственные итоги за 2020 год. Компания увеличила производство бумаги для гофрирования и картона на 19% по сравнению с 2019-м – до 294 тыс. тонн. Выпуск гофроупаковки составил 263 млн квадратных метров, что на 11% больше, чем годом ранее.

Увеличение производственный показателей произошло за счет модернизации картоно- и бумагоделательной машин. Напомним, группа ПЦБК реализовала инвестпроекты «Сила картона» и «Сила бумаги». Также возросла переработка макулатурного сырья до 300 тыс. тонн в год.

ГП «ПЦБК» является одним из крупных налогоплательщиков во все уровни бюджета. Только за 2020 год сумма составила более 1,5 млрд рублей.

В группу предприятий ПЦБК входят ЗАО «Пермская целлюлозно-бумажная компания», ООО «Уралбумага», ООО «Прикамский картон», ООО «ТД «Пермские обои». На предприятии работают 2,5 тыс. сотрудников.