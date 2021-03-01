Ярославской детской школе искусств выделили почти 10 млн рублей

Ярославской детской школе искусств имени Л.В. Собинова выделили 9,8 млн руб. на укрепление материально-технической базы, сообщили в региональном департаменте культуры Ярославской области. По словам директора департамента Марины Васильевой, это первое за последние несколько десятилетий масштабное выделение государственных средств для школы искусств.

По информации департамента, из общей суммы выделенных денег более 6,5 млн руб. поступило из федерального бюджета, 2,7 млн руб. выделил областной бюджет и 600 тыс. руб. — местный бюджет.

На полученные деньги школа приобрела новые музыкальные инструменты и обновила оборудование учебного учреждения.

«Обновление музыкальных инструментов Собиновской детской школы искусств, приобретение необходимого оборудования и учебной литературы, осуществлено благодаря участию в нацпроекте “Культура”»,— отметил заместитель председателя областного правительства Максим Авдеев.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что всего в 2021 году по нацпроекту «Культура» на обновление материально-техническую базы будут направлены средства в восемь детских школ искусств в Тутаевском, Гаврилов-Ямском, Борисоглебском районах, а также в три школы в Ярославле и в две в Рыбинске.

Алла Чижова