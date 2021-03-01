Ямал вошел в топ регионов по уровню зарплат

Средний размер заработной платы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) составляет 96,6 тыс. руб., пишут «Известия» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества. Так, Ямал занял третье место с самым высоким уровнем зарплат среди регионов России. При этом округ оказался на втором месте по «Индексу социального благополучия». Его критериями стали отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины. Так, при средней зарплате 96,6 тыс. руб., прожиточный минимум в ЯНАО — 20,1 тыс. руб.

Также в рейтинг регионов по «Индексу социального благополучия» попал Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), заняв девятое место. Там, при средней зарплате в 69,7 тыс. руб., прожиточный минимум составляет 20,1 тыс. руб.

На первом месте по уровню зарплат находится Магаданская область — 127 тыс. руб., на втором месте Чукотский автономный округ — 117 тыс. руб., а на четвертом — Москва (95 тыс. руб.). По «Индексу социального благополучия» на первом месте также Магаданская область — там прожиточный минимум составляет 23,6 тыс. руб. На третьем месте — Сахалинская область с зарплатой 85,8 тыс. руб. и прожиточным минимумом 20,4 тыс. руб.