Жительница Красноярска фиктивно прописала в своей квартире 130 мигрантов

Материалы прокурорской проверки исполнения миграционного законодательства стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении жительницы Красноярского края. Как рассказали в ведомстве, с января по июнь 2020 года сибирячка фиктивно зарегистрировала в принадлежащей ей квартире площадью 18 кв. м около 130 мигрантов. Фактически жилье иностранцам она не предоставляла.

Опираясь на материалы, поступившие из прокуратуры, следственные органы завели в отношении владелицы «резиновой» квартиры дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ).

Илья Николаев