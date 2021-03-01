В Алтайском крае из-за непогоды ограничили движение на региональных и федеральной трассах

На трассах федерального и регионального значения в Алтайском крае ограничили движение из-за метели, сильного ветра и отсутствия видимости. Решение принято с целью снижения рисков возникновения автоаварий, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Алтайавтодор.

Движение закрыто для всех видов транспорта на участках: К-26 (от Горняка до села Староалейское, от 40 до 75 км), К-03 (от Змеиногорска до Рубцовска, от 0 до 71 км), К-09 (от села Поспелиха до границы Республики Казахстан на всем протяжении), А-322 (от села Поспелиха до границы Республики Казахстан, от 213 до 298 км).

«На дорогах работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сотрудники дорожно-патрульной службы МВД России по Алтайскому краю»,— говорится в сообщении.

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в регионе ожидается сильный снег, гололедные явления, снежные заносы. Температура — 0°С, -5°С. Ветер 11-16 м/с, местами — 19-24 м/с.

Екатерина Лукашевич