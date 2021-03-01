Еще один главврач больницы может поучаствовать в выборах в заксобрание

Как стало известно “Ъ-Прикамье” главный врач Детской клинической больницы имени П.И. Пичугина Дмитрий Бондарь может выдвинуться на выборы депутатов заксобрания по одномандатному округу №10. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил информированный источник. Действующим депутатом по данному округ является бывший гендиректор «КОРТРОС-Пермь» Николай Зуев. В прошлом году он перешел на работу в структуры ГК «КОРТРОС» в Екатеринбурге.

По округу №10 планировал выдвигаться бывший вице-спикер Пермской думы Алексей Грибанов. Однако, господин Грибанов сделал выбор в пользу муниципальной службы и перешел на пост замглавы Перми по социальным вопросам.

Выборы в заксобрание запланированы на сентябрь этого года. Ранее источники "Ъ-Прикамье" предполагали выдвижение в краевой парламент ещё двух руководителей: главврача клинической больницы Свердловского района Александра Буторина (по округу №5) и главврача краевой детской клинической больницы Дмитрия Антонова (округ №11).