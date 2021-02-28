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Выставочный проект "Масочный режим" в Свердловском областном краеведческом музее

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Масочный режим» в музее

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В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей имени Онисима Клера) открылся выставочный проект «Масочный режим», который рассказывает «о маске, как явлении культуры». «В экспозиции представлены маски шаманские, военные, театральные, погребальные, маски для защиты в разных профессиях, insta-маски. И, разумеется, маски медицинские – самый популярный артефакт нашей современности»,— отметили организаторы. Выставка работает до 21 марта.


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