Тренер молодежной сборной провел занятия с ярославскими следж-хоккеистами

В Ярославле с 26 февраля проходили совместные тренировки следж-хоккейных команд из Тулы и Ярославля, сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Глава региона отметил, что для команд «Локо-следж» из Ярославля и «Тропики» из Тулы были организованы мастер-классы, которые провел тренер молодежной сборной страны по следж-хоккею Александр Денисов.

28 февраля на ярославском льду прошла заключительная совместная тренировка следж-хоккеистов. По словам губернатора, команду из Тулы по его просьбе пригласил в Ярославль депутат Госдумы известный хоккеист Андрей Коваленко.

«Наши ребята играют совсем недавно — знания, навыки и поддержка старших товарищей для них очень важны. Впереди большая работа по развитию команды — ждем выездных и домашних матчей, тренировок и мастер-классов. За полгода нам уже многое удалось сделать и ребята могут быть уверены — мы рядом, готовы помочь, услышать и поддержать»,—написал господин Миронов.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что первый матч в Ярославле по следж-хоккею прошел 29 декабря 2020 года, а первая в Ярославской области команда, в которой занимаются хоккеем дети с ограниченными возможностями здоровья была создана осенью прошлого года. На момент создания команды в ней было 13 игроков. Перед началом тренировок их обследовали специалисты научно-практического центра детской психоневрологии из Москвы.

Алла Чижова