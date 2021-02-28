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В Вольске провалились под лед и утонули двое детей

В Саратовской области проводится проверка по факту гибели на Волге двоих братьев.

Как сообщает пресс-служба СУ СК, сегодня днем в Вольске пятеро детей гуляли вдоль реки. В 400 м от Набережной имени Злобина шестилетний мальчик вышел на лед и провалился, ему на помощь бросился 11-летний брат, однако толщина ледяного покрова не выдержала веса детей, и оба мальчика оказались в воде. Оставшиеся на берегу дети бросились за помощью.

Проводится осмотр места происшествия, сотрудники областной службы спасения обследуют водоем в поисках тел мальчиков.

Марина Ковалева


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