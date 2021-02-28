Координатор самарского штаба Навального Марина Евдокимова вышла на свободу

Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Самаре Марину Евдокимову отпустили после 28 суток ареста. Об этом сообщают активисты в Telegram-канале.

Марина Евдокимова была помещена под арест в начале февраля. Мера в отношении нее была избрана «за повторное нарушение правил проведения митинга 31 января». Соответствующее решение принял суд.

Ранее на семь суток был арестован сторонник штаба Алексея Навального Илья Юдин. Его признали виновным в организации акции 31 января в Самаре. По этой же причине под арест на девять суток был помещен еще один сторонник штаба Вадим Шереметев.

Позже задержали экс-координатора самарского штаба Навального Егора Алашеева на выходе из поезда на вокзале в Самаре. По данным штаба, на него составили протокол по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ – «“организация” митинга 31 января» и арестовали на восемь суток. Однако областной суд признал незаконным арест Егора Алашеева и 26 февраля он вышел на свободу.

Ани Айвазян