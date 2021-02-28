В Ярославле из-за загоревшейся постели эвакуировали жильцов многоэтажки

В Ярославле 28 февраля из произошел пожар в многоквартирном доме на улице Наумова, 69, сообщили “Ъ-Ярославль” в пресс-службе регионального управления МЧС. Из-за пожара, произошедшего в одной из квартир шестиэтажного дома и задымления были эвакуированы 30 человек.

По данным пресс-службы, сотрудники МЧС эвакуировали двадцать пять человек в начале пожара. Для эвакуации еще пятерых жильцов дома из-за сильного задымления были использованы специальные маски - самоспасы.

В пресс-службе отметили, что сообщение о возгорании поступило дежурному в 12:25. В 12:52 пожар был полностью ликвидирован.

По предварительной информации, в результате пожара уничтожены постельные принадлежности, закопчена вся квартира, расположенная на четвертом этаже, и частично закопчен подъезд.

По предварительной неофициальной информации, причиной возгорания стало курение в постели. Пострадавших во время пожара нет.

Алла Чижова