Офисное воспитание

Детские сады при офисах и предприятиях — идея не новая, эта практика существовала в Советском Союзе в виде ведомственных ДОУ и активно используется по сей день современными IT-гигантами. Сейчас бизнес при помощи этого инструмента закрывает не только вопросы лояльности сотрудников к компании, но и рекрутинга.

Родители маленьких детей сейчас жалуются не столько на очереди в детские сады, сколько на удаленность от работы и трудности с тем, чтобы отводить и забирать ребенка из них. В то же время декретники — огромная часть рабочей силы. По информации Росстата за второй квартал 2020 года, почти 1,3 млн россиянок находились в отпуске по уходу за ребенком. При этом набирает силу новый тренд, когда мужчины берут декрет вместо супруги и часто делают это весьма неожиданно для отдела кадров.

Корпоративный детский сад закрывает сразу две головных боли родителя: нахождение рядом с работой и зачастую отличные условия при небольшой оплате или вовсе без нее. «Для работодателя это один из самых главных инструментов привлечения и удержания талантов,— говорит Максим Натапов, владелец сети школ и детских садов ONE! International School.— Ключевым фактором становится область бизнеса, в которой это уже понимают и готовы вкладывать в детские дошкольные учреждения и другие преференции — ради отличных кадров. То есть это вопрос гибкости компании, ее ценностей, глубины эмпатии по отношению к сотрудникам». Сейчас самые гибкие — технологические IT-компании, такие как Apple и Google, где работника и кормят, и развлекают, и заботятся о его детях. Это давно устоявшаяся корпоративная культура, а детские сады — ее органичная часть, подчеркивает эксперт.

Признак успешности

За рубежом из рейтинга Fortune 500 самых успешных и крупных технологических корпорации 70% имеют свой корпоративный детсад, и это не просто «камера хранения», куда родитель сдает ребенка на время работы. «Привлекательны только детские сады с системной, методологически продуманной и отработанной образовательной программой, хорошей инфраструктурой и высокой степенью безопасности, комфорта и индивидуализации для детей. А это сегодня могут обеспечить только системные операторы образовательных учреждений. Среди них есть даже свои гиганты, например, американская компания Bright Horizons — крупнейшая мировая сеть корпоративных детских садов, обслуживающая более 1000 детских дошкольных учреждений по всему миру. По данным этой компании, более 90% родителей не согласились бы уйти из компании со своим детским садом, а для более 80% возможность отдать детей в корпоративный детский сад стала ключевым фактором при выборе места работы»,— продолжает господин Натапов. При этом вложения в нишу идут весьма внушительные. К примеру, та же Bright Horizons в 2019 году получила выручку в $2,1 млрд.

В нашей стране ведомственные детские сады существовали еще во времена Советского Союза. Сейчас классическую структуру ведомственных детских садов более или менее сохранила только корпорация РЖД. «Востребованность ее обусловлена прежде всего в качестве системы воспроизводства кадров с круглогодичной системой функционирования, связанной со спецификой работы железнодорожников»,— отмечает господин Натапов.

Первопроходцем в заботе о «корпоративных детях» после перестройки стал банк «Хоум Кредит», создав первый в России детский сад на территории офисного комплекса в Обнинске в 2011 году. А семь лет спустя банкиры открыли корпоративную группу в одном из частных детсадов Томска.

«И в Обнинске, и в Томске у нас открыты крупные колл-центры. Там работает много молодежи, в частности, молодые женщины, у которых есть маленькие дети. Многие мамы хотели бы выйти из декрета на работу раньше, но им не с кем оставить ребенка. А получить место в муниципальном детском саду не так-то просто. В результате мы нашли решение, которое позволяет нашим сотрудницам выходить на работу тогда, когда им удобно»,— комментирует Валерия Францева, ведущий специалист управления стратегических коммуникаций банка «Хоум Кредит».

«В Обнинске наличие детского садика придало нашему офису абсолютно уникальную атмосферу. Детишки стали частью жизни офиса. Они поздравляют сотрудников со знаменательными датами, устраивают собственные праздники, куда приглашают наших сотрудников. А в Томске, так как садик находится в шаговой доступности от офиса, сотрудникам очень удобно утром приводить детей в сад перед работой, и вечером по дороге домой их забирать. Воспитатели всегда на связи, им можно позвонить в любое время. Поэтому родители могут спокойно работать, зная, что их ребенок под присмотром, накормлен, играет с малышами и занимается с педагогами»,— поделилась она. Корпоративные детские сады также работают при подразделениях компаний «Эвалар», «Мираторг», «Ростелеком» и многих других.

Непростая задача

Однако открыть детский сад — задача непростая и дорогостоящая, помимо команды квалифицированных педагогов, потребуется еще много чего. «Организации, предоставляющие услуги дошкольного образования, подлежат обязательному государственному лицензированию и постоянному надсмотру со стороны департамента образования, Роспотребнадзора, МЧС и иных госорганов. Помещение и территория (игровые площадки) должны соответствовать определенным жестким требованиям по обеспечению безопасности учащихся, таких как этажность, пути эвакуации, медкабинет, а также должны быть песочницы, навесы и малые архитектурные формы (карусели, горки)»,— говорит Холли Робертс, сооснователь британского детского сада Britannia School.

Подтверждает это и практический опыт. «Нам пришлось попотеть с получением лицензий и различных разрешений. У органов, выдающих разрешения, не было в практике такого опыта. Но нас поддержал мэр Обнинска»,— вспоминает госпожа Францева.

Впрочем, есть и другие формы. Например, можно пойти на партнерство с действующими дошкольными учреждениями, уже обладающими необходимыми лицензиями. «Томский колл-центр работает в арендуемом здании, открыть детский садик полного цикла там бы не получилось. Поэтому мы придумали другой вариант: нашли близкий к офису частный детский сад и договорились о создании корпоративной группы для детей сотрудников "Хоум Кредита". Определяющим стало наличие различных развивающих программ: здесь дети рисуют, занимаются музыкой и физкультурой, могут посещать бассейн»,— рассказала госпожа Францева.

Еще один вариант — открытие в офисе детской комнаты или центра. Они не требуют лицензирования, и к ним нет таких жестких требований, однако по правилам здесь детей не могут укладывать спать и кормить. С другой стороны, никто и не запрещает поставить в комнату диванчик для отдыха, а поесть с родителем во время обеденного перерыва. Как правило, такие корпоративные детские комнаты максимально востребованы в летние месяцы, однако и они требуют пристального внимания и вложений.

Есть и менее затратный путь — «полукорпоративные» консорциумные детские сады. «Они открываются в крупных бизнес-центрах, где расположены офисы больших корпораций: соответственно, родители-сотрудники этих корпораций приводят своих детей в эти дошкольные организации перед работой и забирают после. Например, так это устроено в бизнес-парке "Крылатские холмы" в Москве, резидентами которого являются Microsoft, Cisco Systems, Huawei, Intel, Adidas, Johnson & Johnson»,— рассказал господин Натапов.

По прогнозам экспертов, в ближайшие пять-семь лет наличие корпоративного детского сада в крупной компании станет одним из основных привлекающих факторов для ее потенциальных и действующих сотрудников, признаком устойчивого развития, да и вообще признаком «хорошего тона». «Вспомните, как в 1990-х самыми конкурентными были те компании, которые обеспечивали своих сотрудников медицинскими страховками. Сегодня это стало уже обычным делом, типовым требованием при найме на работу. Рано или поздно так случится и с корпоративными детскими садами»,— заключает господин Натапов.

Анастасия Демичева