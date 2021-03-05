«Фонд всегда находится в тесном диалоге с МСБ»

Как говорят в НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания», благодаря ее программам в Петербурге удалось сохранить более 12,5 тыс. рабочих мест и предоставить предпринимателям финансовую помощь в объеме 7,3 млрд рублей. В интервью BG исполнительный директор фонда Александра Питкянен рассказала о его работе и достигнутых результатах.

BUSINESS GUIDE: Вы руководите фондом уже более десяти лет, как, по вашим оценкам, изменились подходы властей к поддержке предпринимателей за это время?

АЛЕКСАНДРА ПИТКЯНЕН: До того как стать руководителем фонда, я в течение трех лет работала в нем на позиции финансового директора, активно занимаясь разработкой программ, а также взаимодействуя с предпринимателями и городской администрацией. Власти всегда стояли к бизнесу лицом, и со временем ситуация никак не поменялась. Что касается нашей организации, то с момента основания ее основной целью была поддержка предпринимателей. Мы всегда были близки к бизнес-сообществу, стараясь выслушивать конструктивные предложения: в рамках круглых столов, конференций и совещаний. А выезды на площадки представителей фонда и знакомство с непосредственными бенефициарами позволяют нам увидеть не только красивую картинку, но и реальное положение дел. Таким образом, фонд всегда находится в тесном диалоге с малым и средним бизнесом (МСБ), с самого первого дня, и говорить о том, стал он ближе или нет, было бы не совсем корректно.

BG: Можно ли назвать минувший кризис самым серьезным с точки зрения последствий для бизнеса? Какие меры в связи с этим принял фонд?

А. П.: Безусловно, пандемия, начавшаяся в 2020 году, стала для всех нас серьезными испытанием на прочность. Общий объем финансовой помощи МСБ в рамках двух пакетов мер поддержки составил более 3,8 млрд рублей. В фонд была направлена беспрецедентная сумма докапитализации. Так, на 1 января 2020 года его бюджет составлял 4 млрд рублей, а уже на конец года он увеличился до 7,7 млрд рублей. С учетом изменившихся условий нами было принято решение развивать не только направление поручительств, но и программу микрофинансирования под залог имущества. Через какое-то время мы осознали, что таких мер поддержки все же недостаточно, и решили разработать отдельные программы по аналогии с федеральными: предоставлять предпринимателям микрофинансирование по беззалоговым займам на выплату заработной платы и возобновление деятельности. Это стало ключевым инструментом поддержки МСБ. Замечу, что если вначале мы предоставляли такие займы тем организациям, которые вошли в перечень пострадавших отраслей, то позже наш список был существенно расширен. В него вошли производственные компании, организации из сферы услуг, представители сферы образования — то есть те ОКВЭД, которые не были представлены в списке федерального правительства.

BG: Расскажите подробнее о достигнутых результатах по каждой из перечисленных программ.

А. П.: В прошлом году от предпринимателей поступила 431 заявка по программам поручительств. В дальнейшем с ними было заключено 318 договоров на общую сумму 4,7 млрд рублей. Годом ранее она составляла 4,1 млрд рублей. Добавлю, что за время пандемии было пролонгировано и реструктуризировано 78 договоров на сумму около 1 млрд рублей. Интересно, что по программам предоставления поручительств увеличилась средняя сумма выдаваемых предпринимателям средств, она составила 14,3 млн рублей. При этом к нам обращались и крупные игроки: строительные компании, чтобы приобрести земельные участки, а также промышленные компании — для приобретения нового оборудования с целью переориентации площадок на производство СИЗ.

Что касается залоговых займов, то фонд выдал 168 займов с залоговым обеспечением на сумму 574,7 млн рублей на срок от 11 до 36 месяцев. Минимальная ставка по данной программе — 1%: она была доступна для предприятий, производящих средства индивидуальной защиты, которые были необходимы городу во время пандемии. Для производственных компаний, входящих в перечень пострадавших отраслей, ставка составила от 1 до 3%. Для всех остальных видов деятельности она также была льготной — всего 4,25%, то есть не выше ставки ЦБ РФ. Таким образом, общая сумма выданных залоговых займов достигла 574,7 млн рублей по сравнению с 208,4 млн в 2019 году.

BG: Как проходит оценка недвижимого и движимого имущества для получения залога?

А. П.: Все зависит от конкретной программы и от суммы. По программе поручительств банки самостоятельно оценивают заемщиков. По программам микрофинансирования все зависит от отрасли. Если речь идет о высокотехнологичном производстве, то мы привлекаем аккредитованную оценочную компанию. Если это менее сложное оборудование, то справляемся силами сотрудников фонда.

BG: А сколько поступило заявок по программам беззалогового микрофинансирования?

А. П.: За четыре месяца фонд получил около 600 заявок, после обработки которых было принято решение о выдаче 562 займов на общую сумму 2 млрд рублей. Замечу, что ставки для предпринимателей были льготные: в первый год они составили 1% годовых, при этом им предоставлялась отсрочка на первые 12 месяцев, на второй год — 2% годовых и на третий год — 3%. Благодаря реализации данной программы нам удалось поспособствовать сохранению 12,5 тыс. рабочих мест. Хорошим дополнением к ней является возможность получения предпринимателями субсидии от города в размере 50–100% от суммы займа в качестве компенсации. Для этого предпринимателю нужно обратиться в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, показав, что за время пользования займом компания не сокращала сотрудников.

BG: Упростил ли фонд процесс подачи заявок на эту программу?

А. П.: Да, процесс был существенно упрощен, поэтому предприниматели собирали необходимый пакет документов очень оперативно. Конечно, фонд по-прежнему обращал внимание на то, чтобы компания работала до пандемии не менее 12 месяцев, мы, как и всегда, выезжали на производственные площадки, однако в первую очередь мы оценивали количество сотрудников, получающих официальную заработную плату не ниже МРОТ (для Петербурга она составляет 19 тыс. рублей).

BG: Какие сферы бизнеса с этого года могут рассчитывать на поддержку фонда?

А. П.: Помимо традиционно приоритетных для фонда отраслей, таких как производство и обрабатывающая промышленность, а также торговля, строительный сектор и транспортные компании, с этого года программа предоставления микрозаймов стала доступна МСБ из сферы общественного питания, серьезно пострадавшей от ограничительных мер. Также мы начали выдавать займы организациям туристической индустрии, которым нанесло урон закрытие границ. Кроме того, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы компании, занимающиеся продажей подакцизных товаров, могли воспользоваться программами фонда. Наряду с этим мы планируем реанимировать программу займов на возобновление деятельности, при этом расширив существующие перечни.

BG: В текущем году на помощь предпринимателям будет направлен сопоставимый с прошлогодним объем средств?

А. П.: Доля дефолтов в нашем портфеле составляет около 2,5%, являясь одной из самых низких по стране. Если в текущем году ситуация не изменится и средства, выданные предпринимателям по программам микрофинансирования, будут вовремя возвращаться в фонд, то мы сможем оперативно разработать новые программы поддержки, исходя из новых реалий, и сохранить объемы финансирования на уровне прошлого года.

BG: Будет ли фонд обращаться за докапитализацией?

А. П.: Сейчас у нас достаточно средств для поддержки предпринимателей, поэтому докапитализация пока не планируется. Но все же оговорюсь, что ситуация может измениться. В настоящее время мы ожидаем докапитализации в рамках федеральных проектов на предоставление поручительств и займов на общую сумму 100 млн рублей, но она происходит ежегодно.

BG: Выглядит ли нынешняя ситуация более оптимистичной, чем была в четвертом квартале 2020 года? Ожидаете ли вы в этом году восстановления предпринимательской активности?

А. П.: Четвертый квартал прошлого года можно охарактеризовать как неоднозначный: были введены дополнительные ограничения для бизнеса. Сейчас ситуация выправляется, наблюдается оживление предпринимательской активности, в банки поступает значительно больше заявок. Мы надеемся, что малый бизнес справится с трудностями, а фонд, в свою очередь, будет оказывать ему максимальную поддержку.

Мария Кузнецова