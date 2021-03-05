Преступная дискриминация

Несмотря на государственную политику, соцопросы стабильно показывают, что российская женщина не воспринимается обществом как отличный работник. Однако сами бизнесмены все чаще заявляют, что им все равно кому платить — лишь бы сотрудники были профессионалами.

Недопустимость дискриминации прописана во многих международных правовых актах, включая Всеобщую декларацию прав человека 1948 года и Декларацию МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 года. Не отстает от мировой политика и отечественная: равенство полов, в том числе и в сфере трудоустройства, зафиксировано на конституционном уровне в статье 19, которая гарантирует равенство прав и свобод граждан, независимо от пола. В трудовом законодательстве, за равноправие отвечает статья 64 ТК РФ и 3 ТК РФ, не допуская прямого или косвенного ограничения прав при заключении трудового договора в зависимости от гендерной принадлежности. «В статье подчеркивается, что лица, подвергшиеся дискриминации в сфере трудовых отношений, вправе рассчитывать на материальную компенсацию понесенного ими вреда по суду»,— отмечает адвокат Дмитрий Чернокальцев.

Так, например, в подаваемых вакансиях нельзя писать желаемый пол кандидата. «На всех публичных job-площадках работают меры для того, чтобы уравнять права кандидатов. Объявления с указанием пола не пройдут модерацию»,— подтверждает Юлия Свитковская, основатель и гендиректор консалтинговой компании HR-trend.

Страхи работодателя

Тем не менее в большинстве случаев женщины испытывают определенные трудности как при трудоустройстве, так и в период работы. «Нормативно-правовая база — это одно, а реальность — это другое: на практике во многих российских компаниях все равно существуют определенные препятствия для продвижения женщин по карьерной лестнице. Эти препятствия идут вразрез с российским законодательством, и если женщине удастся доказать, что она подвергалась дискриминации по признаку пола, то она выиграет суд у работодателя. Но собрать такие доказательства не столь просто, как, к примеру, во многих странах Запада,— говорит господин Чернокальцев.— Бороться с подобной дискриминацией достаточно сложно, учитывая ее скрытый характер, а также декларируемую на словах работодателями приверженность принципам равенства мужчин и женщин в сфере организации труда».

Соглашается с ним и Евгения Задорожная, предприниматель в области дополнительного образования. «Ни один руководитель не признает, что отказ соискателю был дан в связи с тем, что на определенную должность требуется мужчина. Свое решение он обычно мотивирует либо отсутствием соответствующей вакансии, либо недостатком у соискателя требуемых профессиональных качеств»,— уверена она.

Многие работодатели при найме предпочитают кандидатов-мужчин из-за опасений, что сотрудница может в любой момент уйти в декрет. Часто встречаются ситуации, когда потенциальные работодатели, узнав, что женщина имеет малолетних детей, отказывают в трудоустройстве, считая, что такая работница часто будет уходить на больничный. Впрочем, по словам Андрея Голощапова, генерального директора Европейской юридической службы, ни один работодатель официально не заявит действительную причину отказа, так как подобный отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде.

«Работодатель может попросить уволиться по собственному желанию работницу, которая сообщила о своей беременности, тем самым пытаясь освободить себя от предусмотренных выплат. В судебной практике много подобных случаев. И при этом очень много решений в пользу таких работниц»,— рассказывает эксперт.

Уголовная ответственность

В случае если трудовой договор был расторгнут по инициативе работника, но при этом имеются доказательства того, что работодатель вынудил работника подать заявление об увольнении по собственному желанию именно в связи с беременностью женщины или наличием у женщины детей в возрасте до трех лет, такие действия также образуют состав преступления, предусмотренного статьей 144.1 или 145 УК РФ. «Более того, за действия дискриминационного характера также предусмотрена и уголовная ответственность по статьям 144.1, 145 УК РФ»,— дополняет господин Голощапов.

В то же время в ТК РФ содержится перечень работ, на которых ограничивается использование труда женщин. «Законодатель объясняет данный раздел трудового законодательства соображениями заботы о здоровье и безопасности женщин, а отнюдь не стремлением к дискриминации их по признакам пола»,— подчеркивает господин Чернокальцев. «Есть структуры, где женщина будет просто неуместна в силу своей природы и предложенных условий труда»,— поддерживает его госпожа Свитковская.

С другой стороны, конечно, есть рабочие места, где отдают предпочтения исключительно женскому труду, в первую очередь это компании, работающие в гендерных нишах. Анастасия Якушева, владелец производства женского белья MissX, отмечает, что в ее компании трудится менее 10% мужчин. «У нас три швейных производства, мужчины работают на складах, заведуют хозяйством, либо заняты в IT-сфере. В остальных отделах их присутствие нерационально. Например, у меня все менеджеры по приему заказов — девушки, клиентам важно получить верный размер бюстгальтера, а девушки разбираются этих тонкостях лучше. То же самое касается и отдела маркетинга: девушки создают более точный контент для белья. По нашему опыту, мужчины делали его слишком вульгарным и сексуальным, будто для страниц мужских журналов»,— рассказывает она.

Виновато общество

Более всего гендерные стереотипы сильны в самом обществе. Аналитический центр НАФИ и Google в минувшем году провел опрос, по результатам которого 71% респондентов указал, что главное предназначение женщины — мать и хозяйка, 40% отметили, что карьеру проще строить мужчинам, а 24% опрошенных были согласны с утверждением, что женщины хуже справляются с руководящими должностями. «Проблема дискриминации по половому признаку своими корнями уходит в далекое прошлое, где женщине отводилась роль исключительно хранительницы очага и домашнего уюта»,— комментирует господин Голощапов.

При этом сами предприниматели не склонны к акцентированию гендерных проблем. «Мне все равно, кому платить, если сотрудник приносит прибыль компании. У нас трудятся на равных и мужчины, и женщины, при этом могу отметить, что именно переводчицы бывали просто огонь в работе»,— признается Геннадий Егоров, совладелец переводческой компании Ex-Libris.

В качестве примеров гендерной дискриминации очень любят приводить примеры неравенства заработной платы мужчин и женщин, занимающих схожие должности. «Апологеты такой точки зрения испытывают настоящую страсть к усредненным показателям: если средняя заработная плата мужчины на той или иной должности выше средней заработной платы женщины, то это объясняется, конечно же, дискриминацией женщин и осознанным понижением их дохода по половому признаку»,— отмечает Александр Вальцев, CEO SF Education. Например, в разных компаниях существуют разные вилки оплаты труда для одной и той же позиции. По словам эксперта, один и тот же специалист может получать в большом холдинге 200 тыс. рублей, а у ИП — 50 тыс. Заработная плата одинаковых специалистов даже в одной компании может сильно отличаться в зависимости от сроков и обстоятельств их прихода на предприятие.

«В моей многолетней практике не встречался кейс, где бы были ущемлены зарплатные ожидания сотрудника в связи с гендером. Работодатель "покупает" способности и компетенции кандидата, и, на мой взгляд, мы, наоборот, приблизились к тому, что женщины стали зарабатывать достаточно много — в разных сферах. Дефицит квалифицированных кадров и кандидатов с современными компетенциями стирает все грани, работодатели в равных условиях рассматривают оба пола»,— резюмирует Юлия Свитковская.

Анастасия Демичева