«Пусть это многих и раздражает. Ничего, потерпят!»

Сегодня в обществе все чаще возникают дискуссии, посвященные феминитивам. Мы обратились к нашим читателям с вопросом: «Насколько, по вашему мнению, использование феминитивов (не доктор, а докторка, не автор, а авторка) помогает преодолевать проблему неравенства полов в РФ?»

Ирина Доброхотова, председатель совета директоров «Бест-Новострой»:

— Тот факт, что женщина традиционно часто занимает одни должности, а мужчина — другие, есть норма, обусловленная огромным числом факторов, включая природные, поэтому жаловаться на какую-то непропорциональность здесь могут только те, кто комплексует из-за этого. Если женщина комплексует, что не стоит в одном ряду с мужчиной по уровню карьерных достижений, то весь смысл в том, чтобы из медсестры дорасти до врача. Тогда логично было бы не просто иметь престижную квалификацию, но и называться представителем «мужской» профессии — это будет только подчеркивать величину достижения. «Я стала врачом» звучит куда убедительнее, чем «я не стала врачихой».

Если бы использование феминитивов и помогало бы преодолевать какую-то проблему, то оно в любом случае создало бы новую, гораздо большую — проблему аудиовизуального восприятия информации, проще говоря, пополнение языка какими-то нелепыми, противоестественными неологизмами. «Врачиха» и «докторка» в отношении женщины — представителя профессии звучит оскорбительнее, чем название определенных профессий и всех представителей этой профессии словами мужского рода. Если тебе нечего себе доказывать, зачем уродовать родной язык? А если есть что доказывать, то разве уродование языка в этом поможет?

Ольга Маталыцкая, директор управления рекламы, PR и брендинга группы ЦДС:

— Трансформация языка — это естественный процесс, который происходит постоянно. Пока язык живой, он меняется. Дискуссия про феминитивы не нова для России. В нашей стране она ведется с конца XIX века, и до сих пор общество не выработало единую точку зрения на эти изменения. Какие-то слова приживаются, например, «учительница», «писательница», «поэтесса», а другие, такие как «авиатриса», «архитектриса», «инспектриса», канули в Лету. Некоторые слова сохранились, но имеют функцию просторечных, даже оскорбительных, например, «директриса», «врачиха». На мой взгляд, в данном вопросе нужно подходить к изменению литературной нормы осторожно, внося в словари только прижившиеся в культурной речи слова. Искусственное насаждение словесных конструкций, распространенное в первые десятилетия существования Советского Союза, оказалось неуспешным. Я не думаю, что русскому языку требуются новые насильственные трансформации. Это не приведет к радикальным изменениям в жизни общества, что мы уже видели на историческом примере.

Галина Альтман, управляющий директор AltAcademia:

— Помогает! Использование феминитивов само по себе привлекает внимание к проблеме дискриминации женщин и «патриархальным» моделям, устаревшим еще век назад. Пусть это многих и раздражает. Ничего, потерпят! Прогрессу всегда необходимо преодолеть сопротивление невежества — и в науке, и в технологиях, и в социальных моделях. Люди привыкают к тому, что женщина «тоже человек», а не самка — приложение к мужчине, и для нее есть место и отдельное название в профессии. Она не «тоже занимается творчеством», а полноценный творец, ученый, инженер. Я сама режиссерка, композиторка, и мне очень нравится себя так называть. Когда кто-то применяет ко мне название моих профессий в мужском роде — например «композитор» — у меня с этим ассоциируется исключительно патриархальная иерархия, которая существует до сих пор, и попытка насильно втолкнуть меня в чужую среду и систему ценностей. Типа комплимента «Молодец, играешь, как мужик!» от моего бывшего профессора. Пора перестать кастрировать женские амбиции, способности и возможности, в том числе называя женщину в профессии мужским «именем».

Ирина Фатьянова, глава Штаба Алексея Навального в Петербурге:

— Мне кажется, что для однозначного и объективного ответа на этот вопрос должно пройти время. Если говорить о моем мнении, то существуют профессии, которые исторически в большей степени характерны для мужчин, в том числе в политике. Если мы используем слова «журналистка», «уборщица», то почему для других не может быть подобных вариаций? Мне кажется, это важно для восприятия. В публикациях штаба мы стали некоторое время назад использовать феминитивы, что вызвало много критики, многие даже не обращали внимания на ролик или пост. Сейчас мы продолжаем делать так же, но комментариев такого рода стало намного меньше. Мне кажется, в этом и суть: люди привыкают.

Татьяна Филимонова, директор по маркетингу СДМ-банка:

— Я уверена, что проблема неравенства полов намного глубже, чем простое отсутствие феминитивов. Сейчас очень остро стоят вопросы с домашним насилием, харассментом на работе, объективным неравенством при подборе персонала и заниженной оплатой труда. Именно эти проблемы нужно решать и именно эти вопросы являются яркими маркерами неравенства полов не только в РФ, но и во всем мире.

Пытаться справиться с такими серьезными болевыми точками, лишь заменив названия профессий,— это подмена понятий. Необходимо изменить мышление. Так что, перефразируя Михаила Булгакова, проблема не в феминитивах, «проблема в головах».

Фарида Валуева, исполнительный директор компании Creditter:

— Проблема неравенства полов действительно все еще существует. Например, я — один из примеров женщины в бизнесе, и я считаю, что слабый пол во многом даже сильнее мужчин. Но моя должность при этом звучит как «исполнительный директор».

Если говорить о феминитивах, то я считаю, что это было бы справедливо. Может, проблему полностью это и не решит, но точно добавит этой самой справедливости. Есть профессии, которые мужчины осваивают эффективнее, но в некоторых женщины объективно лучше. В таких случаях внести ясность было бы правильно. Единственная сложность — придумать, как это сделать элегантно и оригинально. Скажу честно, не все предлагаемые сегодня феминитивы радуют своим звучанием.

Елена Лашкова, генеральный директор группы компаний «Геоизол»:

— На мой взгляд, использование феминитивов не только никак не помогает решить проблему неравенства полов, а напротив, еще больше ее создает. Мужской род в наименовании профессии или должности говорит не о половой, а о профессиональной принадлежности ее представителя. Профессии, изначально возникшие как мужские, носят маскулинный флер, совокупность поведенческих паттернов, и в этом я не вижу ничего плохого, тем более унизительного. Более того, женский род чаще всего носит негативный оттенок. Например, я директор компании, что звучит серьезно и убедительно. Используем симметрию женского рода — и получим пренебрежительно ассоциативный феминитив. Так что есть правила, и незачем их менять. Есть чем заняться, кроме филологических проблем.

Алена Бердиган, руководитель отдела офисной недвижимости компании Maris в ассоциации с CBRE:

— Феминитивы, на мой взгляд, в бизнесе выглядят странно. Следует отметить, что речь не об устоявшихся понятиях, таких как «поэтесса» или «стюардесса», а о навязываемых новых нормах языка — «блогерка», «авторка». Более того, в большинстве случаев феминитивы содержат негативный и пренебрежительный оттенок в разговорной речи («секретарша», «докторша»). В нашем случае «агентка», «консультантка», «брокерка». Если говорить о том, может ли это помочь в преодолении проблем неравенства полов, то я с уверенностью могу сказать, что единственное, что решает такую проблему,— это твой профессионализм, подкрепленный большим багажом успешно реализованных проектов.

Надежда Климанова, руководитель отдела внутренних и внешних коммуникаций FM Logistic в России:

— Для меня это направление — тупиковый путь. Мы можем сколько угодно и как угодно говорить об использовании феминитивов, но важнее — контекст и интонации. В нашей компании такие обращения, скорее всего, будут обижать или как минимум смешить представительниц прекрасного пола.

Сейчас Facebook предлагает 58 полов на выбор. И следуя данной тенденции, через какое-то время мы могли бы с вами обсуждать вариации названий специальностей сотрудников на работе. В этом нет необходимости. Для бизнеса важны выполнение должностных обязанностей, заинтересованность в развитии в компании, принадлежность к корпоративным ценностям — в ответ даются равные возможности и равные зарплаты, независимо от гендера.

Так что пока не определились, как правильно называть прекрасных дам, дабы не оскорбить их чувств, предлагаю импровизировать, например, в духе Довлатова: «Называйте меня сегодня Верочкой. А с завтрашнего дня — Жар-Птицей».

Михаил Ковшов, основатель CLGROUP:

— Использование феминитивов абсолютно никак не влияет на преодоление проблемы неравенства полов в РФ. Так как от изменения слов или добавления в них соответствующих окончаний коренным образом не меняется ничего. Нельзя в одночасье поменять сознание. Если представитель мужского пола — ретроград, для которого женщина априори всегда ниже мужчины, из его уст любой феминитив будет звучать как издевка. Более того, не думаю, что в России ярко выражена сама проблема неравенства. В современном обществе уже на протяжении многих лет ключевые, руководящие позиции в крупных компаниях занимают женщины. Появляются специализированные магазины, крупные сети товаров и услуг, которые возглавляют представительницы прекрасного пола. Если взглянуть на списки миллионеров в разных источниках по стране, то в каждом из них стабильно присутствуют женщины, и их довольно немаленький процент, увеличивающийся с каждым годом. Успешных, целеустремленных людей мало волнуют формалистские названия.

Оксана Косаченко, президент благотворительного фонда «Система»:

— Предлагаю обратиться к истокам. Русский язык довольно патриархальный, он складывался веками, передавая реальную действительность и уклад жизни. Это очень просто подтверждается названиями той деятельности, которой занимались люди. Исторически сложилось, что чисто мужские профессии отражены существительными мужского рода: «директор», «генерал». При этом феминизация рынка труда не привела к появлению новых обозначений той же профессии. Ведь даже пресловутая «генеральша» является не полководцем, а скорее его верной спутницей. Справедливости ради надо отметить, что есть и существительные, которые именуют чисто женские профессии и которые не имеют мужской пары,— «швея» или «няня».

Поскольку язык — это живой механизм, впитывающий все изменения, происходящие в обществе, то вполне объяснимо, что в нем приживаются некоторые феминитивы, как, например, «футболистка». Ряд же слов, которые пытаются использовать для обозначения женщины, выполняющей некую работу, имеют негативную коннотацию, и они так и не прижились в языке.

Екатерина Тягай, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper

— Феминитивы и борьба за их использование — скорее маркер нехватки более действенных механизмов обеспечения равенства полов. На мой взгляд, уместность и необходимость применения феминитива в каждом конкретном случае должна определяться правилами русского языка и личным лексическим вкусом. Намного больше практической пользы российскому обществу могло бы принести подписание нашей страной Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием с последующим принятием закона о профилактике семейно-бытового насилия, от которого страдают в основном женщины, и последовательное искоренение всех форм гендерной дискриминации, которые у нас по-прежнему распространены.

Виктория Кулибанова, генеральный директор коммуникационного агентства Spice Media:

— Я думаю, что это не помогает преодолеть проблему, а наоборот, ее подчеркивает. Женские премии, ассоциации и феминитивы словно акцентируют внимание на том, что мужчины и женщины не равны и женщины нуждаются в гендерной идентификации и особом отношении. Следуя той же логике, можно тогда сказать, что женщина — не человек, потому что она — «человека».

На мой взгляд, история с феминитивами — это просто хайп, запущенный одним блогером и подхваченный другими — теми, кто хочет быть в тренде. В нашем агентстве одна из сотрудниц подписывается «контент-директорка», но это делается не из каких-то феминистических убеждений и борьбы за равенство полов, а скорее из соображений привлечения внимания за счет соответствия трендам.

Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management:

— Я считаю использование феминитивов лингвистическим и социальным мракобесием, которое не только не помогает преодолевать проблему неравенства полов, но еще и усугубляет ее, подчеркивая тот факт, что «докторка» — это не то же самое, что доктор, а «режиссерка» — кто-то вообще другой. Я не знаю ни одну сферу, компанию, страну, где этот суффикс и окончание увеличили бы зарплату женщинам, снизили уровень насилия в семье и на улице, уменьшили уязвимость женщины во время беременности и родов, повысили ее статус на работе или ускорили карьерный рост.

Для меня использование феминитивов — это женское позерство (не слышала, чтобы мужчины их употребляли в своей речи). Девушка как бы говорит: «Смотри, эй, я отстаиваю права, женщина тоже человек»! И когда ты хмуришься и говоришь, что не знаешь, кто такая режиссерка, просишь так не называть тебя, в ответ получаешь кучу негатива. Притом слишком иррационального. Феминитивы еще сильнее подчеркивают гендерное неравенство, а самих женщин делят на два фронта: одни выступают за, другие — против.

Оксана Кравцова, совладелец и генеральный директор ГК «Еврострой»:

— Историю с феминитивами я считаю по большей части надуманной. Женщины занимают высокие посты во всех сферах, в том числе в правительстве и советах директоров крупных компаний. И добились они этого благодаря своему таланту и упорству, оставив позади многих мужчин в абсолютно равной конкурентной борьбе.

На мой взгляд, проблеме неравенства уделяется излишнее внимание. Ведь внутренние качества не зависят от пола. Например, руководителю необходимы нестандартное мышление, готовность нести ответственность за принятые им решения, компетенции и опыт в той сфере, в которой он строит бизнес, а также любовь к своему делу. Важны высокая трудоспособность и внутренняя мотивация, умение «зажигать» людей и заставлять их верить в тебя и общий успех. И, конечно же, не обойтись без личной харизмы, энергии и здорового авантюризма. Этими чертами обладают как мужчины, так и женщины. Наша жизнь знает немало примеров.

Анжелика Большегородская, заместитель генерального директора «Мегалит — Охта Групп»:

— Решение проблемы неравенства через изменение языковых норм мне представляется немного утопичным. Тем более если эти нормы не появились естественным путем, а в каком-то смысле насаждаются. Лично мне феминитивы кажутся несколько искусственными, но если кому-то они помогают отстаивать свою позицию, то это можно только приветствовать.

Вообще вопросы неравенства сегодня часто искажаются, и многие привилегии, которыми могут пользоваться женщины, рассматриваются как нечто уничижающее. С другой стороны, есть чисто экономический аспект, который касается, например, зарплат. И в этом плане проблема существует не только в России, но даже и на Западе, где феминизму уделяется в разы больше внимания. С этой точки зрения феминитивы скорее симптом, а не средство борьбы за права женщин.

Мария Григорьева, управляющий директор Accenture Technology в России:

— Не знаю, проводил ли кто-то социальные опросы восприятия слов в сравнении с визуальным образом и эмоциональным фоном, но, примеряя костюмчик на себя, меня бы крайне возмутило слово «директриса». Я бы испытывала некое чувство троллинга, издевки. Если уж мы говорим о равенстве, давайте и называть всех одинаково, чтобы не было предвзятости, мужчина это или женщина: у нее/него есть пост, профессия. Вы же не скажете про «генеральшу», что она не жена генерала...

Алина Бажулина, управляющий филиалом АКБ «Фора-банк» в Санкт-Петербурге:

— Чтобы идти дальше в вопросе уравнения прав мужчин и женщин и минимизации последствий дискриминации, думаю, следует точечно на законодательном уровне в разных областях закреплять права и возможности женщин. При этом использование в лексиконе феминитивов вряд ли существенно влияет на повышение значимости женщин в обществе и формирование равного с мужчинами положения. Директор ты или директриса, управляющий или управляющая — это всего лишь наименование твоей должности. И оно никоим образом не влияет на концептуальную суть должности, а именно на права, возможности, функционал человека, результаты труда и его оценку. Мы часто придаем существенное значение мелочам, зацикливаемся на них, при этом не замечая более глобальных проблем. Считаю, что в данном случае мы видим именно такую ситуацию. Во всем важны суть и содержание. И ярым сторонникам феминизма, чувствующим свою ущемленность, думаю, стоит двигаться именно в этом направлении.

Ирина Могилатова, генеральный директор агентства недвижимости Tweed:

— Я бы не стала придавать профессии гендерный окрас. Мне кажется, это несколько надуманная история, не думаю, что проблема неравенства полов у нас ярко выражена. В России многие женщины занимают ключевые посты на госслужбе, возглавляют крупные международные компании, мужской род в должностях не мешает их карьере. Это сложилось исторически: сначала были мужские специальности, потом ими стали заниматься женщины. Все привыкли, что многие профессии имеют мужской род, женщинам это никак не мешает. Зачем менять устоявшиеся вещи? Согласитесь, «риелторка» вместо «риелтор» звучит странно. На мой взгляд, гендерный признак лучше вынести в отдельное слово — например, «госпожа президент». Вот это звучит красиво.

Анна Знаменская, директор по глобальному развитию Rakuten Viber:

— Мое мнение — это никак не помогает. Если человек очень хочет подчеркнуть, что представителем какой-то профессии является женщина, вовсе не обязательно использовать феминитивы, которые к тому же не всеми словарями зарегистрированы. Нормы русского языка вполне допускают, что лицо можно определить по глаголу. Например, «врач Иванова провела осмотр». Желание подчеркнуть женскую роль может обернуться тем, что феминитив, напротив, вызовет отторжение у читателей или слушателей. Если женщина — профессионал в своем деле, признание ее и так найдет. Мне кажется те, кто продвигает феминитивы в массы, занимаются не тем. Проблема неравенства полов должна решаться в правовом поле, а не в лингвистическом. Нужно бороться за отмену потолка по выплатам декретных пособий, за принятие закона о домашнем насилии, за сокращение разрыва между заработными платами мужчин и женщин. Нужно увеличивать количество мест в детских садах, чтобы женщины не сидели три года в декрете, теряя квалификацию и становясь бесплатной рабсилой в домохозяйствах. Это будет реальная помощь женщинам, чтобы преодолеть неравенство.

Татьяна Каминская, профессор департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве РФ:

— Очень модная тема как для ревнителей феминизма, так и для его оппонентов, феминитивы в последние пару-тройку лет стали и актуальной темой для лингвистических исследований. Много феминитивов прижилось в русском языке давно («спортсменка», «отличница»), а некоторые стараются внедрить особо расположенные к феминисткам СМИ. Однако возражения по внедрению в обиход феминитивов типа «авторка», «редакторка» возникают не только по причине их непривычности и косности мышления отсталых сексистов. Все дело в удобстве произношения. Наиболее продуктивный суффикс -к- не всегда удачно сочетается с основой. Феминитивы «авторка», «ректорка» и «директорка», заимствованные из других славянских языков, противоречат словообразовательной привычке носителей русского языка. Речь идет про ударения (в других, привычных нам феминитивах с суффиксом -к- оно падает на предпоследний слог). Лично я против феминитивов, хотя в косности меня вряд ли заподозрят. Но если уж кому сильно хочется их использовать, то как доктор филологических наук советую более адекватные для языка формы: «авторша», «редакторша».

Максимилиан Буров, адвокат:

— В юридической отрасли феминитивы скорее усугубляют неравенство. «Адвокатша», «следачка», «прокурорша», «юристка», «адвокатесса» — только последние два не носят явный негативный подтекст. При этом следует отметить, что слово «судья» женского рода, но никого из мужчин это не оскорбляет, слово «нотариус» мужского, но в русском языке феминитива для нотариусов нет. При этом есть множество великолепных адвокатов, например, Татьяна Алимова. И мне не придет в голову назвать ее «адвокатшей».