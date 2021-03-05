Вирус-уравнитель

Принято считать, что в России борьба за гендерное равноправие идет не так остро, как в той же Европе или Америке, и приобретает не такие гротескные формы. Например, опрос об отношении к феминитивам, который мы публикуем в этом выпуске, показывает, что большинство представителей бизнеса (причем преимущественно опрашивались женщины) к этой идее относится скептически.

Аргументация у многих простая: если есть упорство и целеустремленность, добиться карьерного успеха в России женщине вполне по силам. И для этого не нужны дополнительные «костыли». Отчасти это верно. Но в то же время социологические опросы показывают, что почти четверть респондентов считает, что женщина менее эффективный руководитель, чем мужчина. А значительная часть работодателей негласно признает, что они с опаской берут на ответственные должности молодых незамужних девушек, опасаясь скорого замужества и декрета. Да и что говорить — нет более наглядного примера полового неравноправия, чем губернаторский состав современной России. Сейчас в стране только один действующий губернатор-женщина. А всего, чтобы пересчитать глав субъектов федерации женского пола за всю постсоветскую историю, хватит пальцев на двух руках. А именно губернатор в нашей стране — должность, худо-бедно облеченная властью. Попытки высчитать процент женщин в органах законодательной власти и Госдуме выглядят несостоятельными: за последние двадцать лет большинство этих структур превратились в декоративный орган.

Надеяться, что равноправия можно достичь, введя некий закон или утвердив в русском языке феминитивы, наивно. Достижение благой цели чаще всего возможно не путем революции, а за счет эволюционного развития. Тридцать лет назад в нашей стране женщины имели меньше возможностей для самореализации, чем сейчас. Прогресс не стоит на месте.

Впрочем, сегодня у России и мира появился шанс на некоторые более резвые шаги в сторону достижения равенства полов. Помогает в этом пандемия. Повсеместное развитие удаленки уже не так станет пугать работодателя возможным уходом в отпуск по беременности соискательницы. Отсутствие необходимости ежедневного посещения офиса еще больше уравнивает в правах мужчин и женщин.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Женщины в бизнесе»