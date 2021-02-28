В Рыбинске прошли соревнования по преодолению ледяной горы

В городе Рыбинске Ярославской области прошли соревнования по ледолазанию в рамках первого фестиваля зимнего альпинизма «RybinskICE», сообщает администрация города Рыбинска. В соревновании приняли участие семь спортсменов (пять мужчин и две девушки) из Рыбинска, Ярославля, Кургана и Московской области.

Участники преодолевали 11-метровую ледяную вертикальную трассу, которая специально для соревнований была создана на стадионе рыбинской спортивной школы «Переборец». Технологию создания ледяного склона в Рыбинске подсказали инструкторы по ледолазанию.

«Натянули ткань, по ней пустили воду, началось наплавление льда, потом модернизировали технологию и с помощью снегоуборочных машин делали напыление снегом»,— рассказал директор спортивной школы «Переборец» Григорий Кузнецов.

Победителями соревнований стали гости фестиваля, опытные спортсмены Юлия Муртазина из Московской области и Иван Бураков из Кургана.

В администрации отмечают, что идея провести фестиваль по зимнему альпинизму в Рыбинске обсуждается уже не первый год. Однако ранее теплые зимы не позволяли «наморозить сосульку» для полосы препятствий.

Алла Чижова