Погорельцам из Переславля спустя 18 лет помогут получить жилье

Ярославский областной суд по иску прокуратуры обязал администрацию Переславля-Залесского обеспечить жилым помещением женщину и ее несовершеннолетнего сына, лишившихся жилья 18 лет назад, в 2002 году, из-за пожара, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. В сообщении отмечается, что семья из двух человек, проживающая в городе Переславле-Залесском, с 2002 года стояла на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий после того, как их жилье, которое они занимали по договору социального найма, сгорело. а другое предоставлено не было.

В прокуратуре отметили, что в 2012 году орган местного самоуправления снял погорельцев с учета нуждающихся в жилье в связи с тем. Что они снялись с регистрационного учета в сгоревшей квартире и прописались у родственников.

Ранее межрайонная прокуратура Переславля уже направляла иск в Переславский районный суд по поводу необходимости обеспечить граждан жилым помещением в рамках договора социального найма взамен непригодного для проживания, но ей было отказано. Суд первой инстанции исходил из того, что пострадавшие сняты с учета нуждающихся в жилье.

Требование прокурора об апелляции на решение районного суда удовлетворила судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда и обязала администрацию городского округа города Переславля-Залесского выполнить свои обязанности по договору социального найма. Исполнение решения областного суда поставлено на прокурорский контроль.

Алла Чижова