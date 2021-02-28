28 февраля, воскресенье
Войти в профиль
Радио «Ъ FM»

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Ebersole Hughes Company

«Любил выбирать для шоу нетривиальные места»

Настя Ройзман — о «Доме Пьера Кардена»

от

Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, из чего состоит документальный фильм, почему разрушился авторитет бренда, но сам Пьер Карден стал одним из самых богатых дизайнеров мира.


На этой неделе в прокат вышел документальный фильм «Дом Пьера Кардена». Лента состоит из интервью самого маэстро и его любимых топ-моделей, а также архивных съемок, к примеру, с показа, который дизайнер провел на Великой Китайской стене. Он вообще любил выбирать для шоу нетривиальные места — песчаные дюны, пещеры, леса и даже авианосцы.

Именно Пьер Карден первым стал работать с кожей, винилом, выводить на подиумы моделей в джинсовой одежде. Он создал первую кутюрную коллекцию мужской одежды, а еще придумал унисекс. И именно он одел The Beatles в знаменитые пиджаки без воротников и узкие брюки на пуговицах.

Очевидно, в словаре рядом с именем модельера должно стоять слово «новация».

Он первым начал продавать платья и парфюм по более низким ценам в универмагах средней руки, дабы расширить круг своих потребителей. А в конце 60-х продал свою первую лицензию — под его именем начали производить фарфор. К концу 90-х лицензий на самые разные товары было уже 900.

Авторитет бренда разрушался, зато Карден превратился в одного из самых богатых дизайнеров мира.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя