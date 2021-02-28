Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, из чего состоит документальный фильм, почему разрушился авторитет бренда, но сам Пьер Карден стал одним из самых богатых дизайнеров мира.

На этой неделе в прокат вышел документальный фильм «Дом Пьера Кардена». Лента состоит из интервью самого маэстро и его любимых топ-моделей, а также архивных съемок, к примеру, с показа, который дизайнер провел на Великой Китайской стене. Он вообще любил выбирать для шоу нетривиальные места — песчаные дюны, пещеры, леса и даже авианосцы.

Именно Пьер Карден первым стал работать с кожей, винилом, выводить на подиумы моделей в джинсовой одежде. Он создал первую кутюрную коллекцию мужской одежды, а еще придумал унисекс. И именно он одел The Beatles в знаменитые пиджаки без воротников и узкие брюки на пуговицах.

Очевидно, в словаре рядом с именем модельера должно стоять слово «новация».

Он первым начал продавать платья и парфюм по более низким ценам в универмагах средней руки, дабы расширить круг своих потребителей. А в конце 60-х продал свою первую лицензию — под его именем начали производить фарфор. К концу 90-х лицензий на самые разные товары было уже 900.

Авторитет бренда разрушался, зато Карден превратился в одного из самых богатых дизайнеров мира.