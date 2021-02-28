Свердловским сотрудникам ДПС пришлось расчищать переметенные дороги лопатами

Из-за снежной бури свердловским сотрудникам ДПС пришлось расчищать дорогу лопатами. Как сообщает гибдд.рф, участок автодороги «Невьянск-Реж-Артемовский–Килачевское» замело, проехать по нему не могли не только легковые, но и грузовые автомобили. При этом температура воздуха опустилась до -38 градусов.

«Наряд ДПС в составе старшего инспектора ДПС Евгения Тарасюка и старшего инспектора ДПС Дмитрия Останина вызвал на место специальную дорожную технику для расчистки дороги от снега. В ожидании транспорта автоинспекторы помогали водителям проехать сложный участок, регулируя потоки транспорта, а также расчищая снег вручную лопатами», — сообщает гибдд.рф.

Прибывшая спецтехника расчистила трассу и обработала дорогу противогололедными материалами.