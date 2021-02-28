В ДТП с фурой под Ярославлем пострадали три человека

В Ярославской области на трассе Иваново - Писцово - Гаврилов-Ям - Ярославль в Гаврилов-Ямском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительной информации, 27 февраля около 11:55 водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4, пошел на обгон грузовика MAN и совершил столкновение с встречным автомобилем Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП пострадали и госпитализированы три человека: водитель автомобиля, выехавшего на встречную полосу, и два его пассажира.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС, скорая медицинская помощь.

«Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства по факту произошедшего», — уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Алла Чижова