Коронавиркс в Ярославской области: заболели еще 140 человек и пятеро скончались

В Ярославской области за сутки произошло пять смертей от коронавируса. Скончались женщины 1946 и 1960 годов рождения, и мужчины 1947, 1951 и 1952 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 140 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 157 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 28 февраля, в регионе официально подтверждено 32808 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 31173 человека выздоровели. 402 пациента скончались. В больницы госпитализирован 890 человек, из них 526 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 364 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 16979 человек. На втором месте Рыбинск — 3632 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1750 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 225, 223 и 171 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2514 тестов на COVID-19. На карантине находятся 6585 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов