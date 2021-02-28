В Тюменской области 84 человека заразились COVID-19, два пациента скончались

В Тюменской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 84 человека, еще два пациента скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии общее число инфицированных в регионе составило 31 307 человек, более 29 тыс. Из них выздоровели, 289 пациентов скончались.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 11 359 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 246 079. Более 3,8 млн пациентов выздоровели, 86 122 больных скончались.