На Ямале коронавирус подтвердился у 34 человек

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки заразились 34 человека, один пациент скончался, сообщил региональный оперштаб.

За всю пандемию COVID-19 в регионе заразились 37 105 человек. Из них 35 117 уже выздоровели, 399 пациентов скончались.

По данным штаба на 28 февраля, 185 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, три пациента с подтвержденным COVID-19 на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также за сутки было выявлено восемь новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов. За весь период в регионе подтверждено 5 738 таких случаев.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 11 359 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 246 079. Более 3,8 млн пациентов выздоровели, 86 122 больных скончались.