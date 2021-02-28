177 свердловчан заразились коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 177 человек, еще девять пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”. С 24 февраля в регионе ежедневно фиксируется меньше 200 случаев заболевания.

Всего с начала пандемии в Свердловской области было зарегистрировано 77 690 случая COVID-19. Более 70 тыс. пациентов выздоровели, 2 376 больных умерли.

Напомним, режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 1 марта. Большую часть карантинных ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, свердловские власти планируют снять в начале лета.