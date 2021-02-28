Жители Ярославской области отдали мошенникам еще 180 тысяч рублей

В Ярославской области произошли еще два случая телефонного мошенничества, в результате которых жители региона лишились 180 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Первый случай зафиксирован в Дзержинском районе Ярославля. По данным пресс-службы, 32-летняя ярославна в сети Интернет разместила объявление о продаже автомобильных колес. По указанному в объявлении номеру телефона позвонил неизвестный, который под предлогом покупки товара, узнал реквизиты банковской карты женщины. Через некоторое время с банковского счета пострадавшей произошло списание денежных средств в размере 120 тыс. руб.

Аналогичный факт телефонного мошенничества зафиксирован в Рыбинском районе Ярославской области.

«Разместив информацию о продаже имущества, после общения по телефону с неизвестными, женщина лишилась денежных средств в сумме около 60 тыс. рублей»,— рассказали в пресс-службе УМВД.

По данным фактам мошенничества проводятся проверки.

Дарья Сабаева