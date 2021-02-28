В ХМАО 110 новых случаев COVID-19, четыре пациента скончались

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 110 человек, четыре пациента скончались, сообщил региональный оперштаб.

Коронавирус подтвердился у жителей 20 муниципалитетов. Большинство новых пациентов было выявлено в Сургуте, там инфекция подтвердилась у 21 человека, Нижневартовске — 18, Мегионе — 9.

На момент выявления у 85 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 21 зафиксирована пневмония, у четырех человек заболевание протекало бессимптомно.

Всего в Югре COVID-19 за пандемию заразились 51 462 человека. Из них 49 340 человек уже выздоровели, 746 пациентов скончались.

По данным на 28 февраля состояние 62 пациентов оценивается как тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.