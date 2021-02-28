В Кузбассе на вторые сутки продлен режим «черного неба» Минприроды рекомендовало предприятиям сократить выбросы в атмосферу

Власти Кемеровской области продлили на 28 февраля действовавшее с вечера пятницы предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Минприроды региона, «в соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией», рекомендовало предприятиям Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска сократить выбросы в атмосферу согласно объявленной степени опасности с 18:00 26 февраля до 18:00 28 февраля.

По данным Западно-Сибирской Гидрометеослужбы, в Кемеровской области в выходные установилась морозная погода, местами отмечался небольшой снег интенсивностью до 0,5 мм за 12 часов, ветер усиливался до 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27 февраля составила -14, -22 градусов, ночью опускалась до -31, -36 градусов.

Дарья Решетникова