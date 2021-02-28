Красноярская прокуратура проверит информацию о массовом отравлении школьников

Прокуратура Советского района Красноярска начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического требований при организации питания детей. Основанием стала опубликованная в СМИ информация об отравлении школьников.

«К проведению проверки будут привлечены специалисты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. По завершению всех проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщило ведомство.

Информацией о массовом заболевании учеников нескольких школ Красноярска острой кишечной инфекцией ранее поделились пользователи паблика «Наш мкр. Солнечный. Красноярск». В них речь идет о вспышке иерсиниоза.

Дарья Решетникова