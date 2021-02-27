Определились соперники «Трактора» и «Металлурга» по четвертьфиналу

Стали известны все пары команд-червертьфиналистов Восточной конференции Кубка Гагарина. По итогам жеребьевки челябинский «Трактор» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а магнитогорский «Металлург» - с «Барысом» (Нур-Султан). Нижегородскому «Торпедо» в соперники достался казанский «Ак Барс», а омскому «Авангарду» - екатеринбургский «Автомобилист».

Сегодня южноуральские клубы завершили выступление в регулярном чемпионате, сыграв между собой в Магнитогорске. «Трактор» в этой встрече выиграл у «Металлурга» в овертайме со счетом 3:2.