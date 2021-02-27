«Локомотив» в плей-офф КХЛ встретится с финским «Йокеритом»

27 февраля завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и определились все пары команд в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» по итогам регулярного чемпионата стал четвертым в Западной конференции.

Железнодорожники в первом раунде плей-офф встретятся с финским клубом «Йокерит», который занял пятое место в Западной конференции. Серия будет проходить до четырех побед. Все матчи пройдут в Ярославле. Такое решение принял финский клуб, чтобы в условиях пандемии коронавируса избежать дополнительных поездок и пересечений границ.

Первый матч в серии плей-офф состоится в Ярославле на льду «Арены 2000» 3 марта. Три следующие игры назначены на 5, 7 и 9 марта. Если потребуются дополнительные матчи, расписание будет составляться позднее.

Напомним, в прошлом сезоне именно «Йокерит» выбил ярославский клуб из розыгрыша Кубка Гагарина. Финская команда победила железнодорожников в первом раунде плей-офф с общим счетом по матчам 4:2.

Ставший победителем регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА в первом раунде плей-офф будет играть со столичным «Спартаком», который стал восьмым в Западной конференции. Санкт-Петербургский СКА получил в соперники минское «Динамо». Московское «Динамо» встретится с череповецкой «Северсталью». Казанский клуб «Ак Барс» будет играть с нижегородским «Торпедо». Омский «Авангард» играет с екатеринбургским «Автомобилистом». Магнитогорский «Металлург» встречается с казахским «Барысом». Соперником уфимского «Салавата Юлаева» стал челябинский «Трактор».

Антон Антонов