«Локомотив» перед плей-офф крупно победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

27 февраля ярославский хоккейный клуб «Локомотив» провел заключительный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Железнодорожники принимали «Салават Юлаев» из Уфы. Игра в Ярославле завершилась со счетом 4:1 в пользу «Локомотива».

В составе ярославской команды шайбы забросили Максим Осипов (24-я минута), Рушан Рафиков (25), Денис Алексеев (36) и Алексей Марченко (39). В уфимской команде отличился Родион Амиров (19).

Это вторая встреча команд в регулярном чемпионате КХЛ этого сезона. В первом матче в Уфе 26 октября «Локомотив» выиграл со счетом 5:0.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял четвертое место в Западной конференции и в первой серии плей-офф встретится с финским клубом «Йокерит». Первый матч серии пройдет 3 марта в Ярославле.

Антон Антонов