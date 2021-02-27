«Автомобилист» проиграл «Сибири» со счетом 0:4

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл новосибирской команде «Сибирь» со счетом 0:4. Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в Екатеринбурге.

«“Сибирь” открыла счет на второй минуте матча, затем “Автомобилист” перехватил инициативу, продолжил давление и после перерыва, но в итоге гости забросили вторую шайбу. В начале третьего периода наша команда дважды играла в меньшинстве, выстояла, но затем в равных составах новосибирцы забили еще два гола», — сообщает пресс-служба ХК «Автомобилист».

Во время матча произошла драка между хоккеистом Хольцером Корбинианом («Автомобилист») и Николаем Тимашовым («Сибирь»).

Команда «Сибирь», не вышла в плей-офф и финишировала девятой в Восточной конференции, набрав 58 очков в 60 матчах. «Автомобилист» занимает седьмую строчку — 68 очков. В первом раунде плей-офф «Автомобилист» сыграет против «Авангарда».