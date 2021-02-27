Руководитель ТЦ «Мега-Екатеринбург» покидает свой пост и переезжает в Москву

ТЦ «Мега-Екатеринбург» меняет руководителя. Айше Акекян, которая занимала эту должность покидает свой пост. Об этом госпожа Агекян написал у себя в Instagram.

«Ну вот и заканчивается мой шестилетний роман с Екатеринбургом, сложно выразить все, что на душе, передать, что значит этот город и его люди для меня...Каждый раз, меняя локацию, оставляю большую часть души во всех, кого встретила и в том, что сделала. Екатеринбург сделал меня более зрелой, открытой, он помог реализовать мои самые смелые мечты», — написала Айше Агекян.

Как рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе «Мега Екатеринбург», Айше Агекян переезжает в Москву.

«Айше Агекян с 1 марта вступает в роль управляющей "Меги Теплый стан" в Москве. О новом управляющем ТЦ "Мега Екатеринбург" позже будет сообщено дополнительно», — рассказали в пресс-службе ТЦ.

Т орговые центры «Мега» — проект компании Ingka Centres (группа компаний Ingka). В11 регионах России открыты 14 торговых центров «Мега». В 2019 году торговые центры посетили 237 млн человек.

Осенью прошлого года представители торгового центра заявили, что к концу 2022 года планируют расширить площадь здания на 30% и создать новые общественные пространства. Объем инвестиций в проект редевелопмента составит более 4,5 млрд руб.